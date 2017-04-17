Симеоне: «„Атлетико“ и „Лестер“ в чем-то похожи»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Лестер Сити»:

«„Лестер“ находится в славной форме. В шести или семи последних играх они заставили вспомнить всех об их прошлогодних успехах. Если сравнить стили наших команд, то мы в чем-то похожи. Игра не будет слишком отличаться от того, что происходило в Испании - сложный поединок со скользким счетом.

В последние годы моя команда стремилась к максимальным результатам во всех турнирах, в которых участвовала. Это сильная черта „Атлетико“. Завтра мы ощутим великолепную атмосферу на стадионе. Дома фанаты неистово поддерживают „Лестер“ и придают ему сил. Надо быть готовыми найти их слабые места, подстроиться под их игру. Постараемся чаще контролировать мяч».

Рассудит команды итальянец Джанлуке Росси.