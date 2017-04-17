Рейтинг@Mail.ru

Симеоне: «„Атлетико“ и „Лестер“ в чем-то похожи»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Вчера, 22:55 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Лестер Сити»: 

«„Лестер“ находится в славной форме. В шести или семи последних играх они заставили вспомнить всех об их прошлогодних успехах. Если сравнить стили наших команд, то мы в чем-то похожи. Игра не будет слишком отличаться от того, что происходило в Испании - сложный поединок со скользким счетом. 

В последние годы моя команда стремилась к максимальным результатам во всех турнирах, в которых участвовала. Это сильная черта „Атлетико“. Завтра мы ощутим великолепную атмосферу на стадионе. Дома фанаты неистово поддерживают „Лестер“ и придают ему сил. Надо быть готовыми найти их слабые места, подстроиться под их игру. Постараемся чаще контролировать мяч».

Рассудит команды итальянец Джанлуке Росси.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:22 Игуаин: «Не знаю, хватит ли „Ювентусу“ задела в три мяча в дуэли с „Барселоной“» 5
22:26 Шекспир: «Матч с „Атлетико“ начнем в ранге аутсайдера, но нам так даже нравится» 9
20:30 Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“» 50
18:28 Зидан: «Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск» 16
18:00 Сампаоли: «С руководством сборной Аргентины не встречался» 4
17:41 Румменигге: «„Баварии“ нужно проявить терпение в матче с „Реалом“» 21
16:59 Кьеллини: «Месси, Неймар и Суарес напоминают акул» 56
15:35 Мончи: «У меня есть много предложений, не только от „Ромы“» 6
15:10 Верратти: «Тиаго Силва - один из двух лучших центральных защитников мира» 17
12:35 Хаби Алонсо: «Я чуть не перешел в „Барселону“ из „Ливерпуля“» 43
все материалы по этой теме
Турниры