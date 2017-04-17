Игуаин: «Не знаю, хватит ли „Ювентусу“ задела в три мяча в дуэли с „Барселоной“»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Я очень доволен тем, как складывается нынешний сезон. Осталось еще чуть больше месяца, и мы хотим одержать победу в каждом турнире.

Однако в Серии А еще будет разыграно 18 очков, поэтому нам нельзя убирать ногу с педали газа. С каждой игрой мы становимся ближе к 6-му подряд Скудетто.

Матч с „Барселоной“? Не знаю, будет ли нам достаточно задела в три мяча. Нам нужно выходить на поле „Камп Ноу“ и сражаться, играть так, как мы делали это в первом матче в Турине. В противостоянии с ПСЖ „Барселона“ доказала, что способна совершить чудо, поэтому нам стоит быть начеку.

Но и им следует нас опасаться. Мы постараемся забить. Мы уверены, что у нас есть все необходимое для выхода в следующий раунд».