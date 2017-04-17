«Арсенал» взял верх над «Мидлсбро»
В поединке 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро».
Мидлсбро, стадион «Риверсайд»
«Мидлсбро» – «Арсенал» – 1:2 (0:1)
Голы: Негредо 50 - Санчес 42, Озил 71
«Мидлсбро»: Гьюзан, Айяла, Фабио (Фрэнд 17), Барраган, Гибсон, Лидбиттер, де Рон (Жестеде 79), Рамирес (Траоре 68), Клэйтон, Даунинг, Негредо.
Главный тренер: Стив Эгню.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Паулиста, Косьельни, Рэмзи, Джака, Озил (Бельерин 89), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Коклен 89), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Окслейд-Чемберлен 4, Лидбиттер 7, Паулиста 43, Жестеде 82.
Судья: Энтони Тэйлор
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Странно, что он на защите у них сидит.
Такой буйвол с отличной техникой и скоростью.
Было все. И хорошее и плохое.
Но при стандартах на воротах Арсенала пуканы бомбило так, что мама не горюй.
С этим надо что то делать.
Паулиста конечно слабоват...
боже, какие же люди тупые)
игра была против явного участника Чемпионшипа в след сезоне.
еле-еле победили, перестаньте говорить о камбеке.
wengerout
И ЭТО с командой борющейся за выживание!
А в остальном - Чех тащил, Санчез забил, Окс бежал, Озил попал, Джака классно отыграл, остальные - просто.. как умеют
https://www.youtube.com/watch?v=xrjuT2nlfiQ
они просто хотят свалить за трофеями (хотя насчёт Озила пока не так всё ясно).
А вот Рэмси так и не бросил привычку играть пяточками))
И два гола на заглядение, Джака заработал, а Санчес ювелирно положил в уголок. И комбинация отбор Монреаля + пас Санчеса + скидка Рэмси + завершение Озила - это класс.
Но все равно был пожар, на мой взгляд, в первую очередь из-за отвратных действий Кошельного и Габриэля, их стиль - поворачиваться пятой точкой к нападающим - это не уровень. Могли бы нам и больше забить по их вине, даже мертвый Негредо.
Но большую часть игроков можно похвалить, даже Рэмзи и Джаку, ну и Санчеса, Монреаля, Чеха, которые сегодня отлично сыграли.
Но этого мало, теперь нужно показать класс с МС.
Вся игра через Санчеса!
В защите какая то беда творится...
В общем Вене надо доказывать, и ставить игру что бы его оставили..
Санчес МОТМ
бггг знатный тролинг
пока глоры критикуют Венгера, он просто молча делает своё дело и одерживает очередную победу!