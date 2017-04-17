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«Арсенал» взял верх над «Мидлсбро»

Матч: МидлсброМидлсбро1 : 2АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро».

Мидлсбро, стадион «Риверсайд» 

«Мидлсбро» – «Арсенал» – 1:2 (0:1)
Голы: Негредо 50 - Санчес 42, Озил 71

«Мидлсбро»: Гьюзан, Айяла, Фабио (Фрэнд 17), Барраган, Гибсон, Лидбиттер, де Рон (Жестеде 79), Рамирес (Траоре 68), Клэйтон, Даунинг, Негредо.
Главный тренер: Стив Эгню.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Паулиста, Косьельни, Рэмзи, Джака, Озил (Бельерин 89), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Коклен 89), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Окслейд-Чемберлен 4, Лидбиттер 7, Паулиста 43, Жестеде 82.

Судья: Энтони Тэйлор

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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