Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сохранит свой пост и в следующем сезоне, сообщает мадридская пресса. При этом француз останется вне зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, так как ему очень доверяет президент «Реала» Флорентино Перес.

Контракт Зидана рассчитан до лета 2018 года, но в ближайшем будущем может быть продлен.

Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.