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Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезоне

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Реал, Зидан Зинедин , Перес Флорентино
Сегодня, 14:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сохранит свой пост и в следующем сезоне, сообщает мадридская пресса. При этом француз останется вне зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, так как ему очень доверяет президент «Реала» Флорентино Перес

Контракт Зидана рассчитан до лета 2018 года, но в ближайшем будущем может быть продлен.

Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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