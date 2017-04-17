Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезоне
Сегодня, 14:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сохранит свой пост и в следующем сезоне, сообщает мадридская пресса. При этом француз останется вне зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, так как ему очень доверяет президент «Реала» Флорентино Перес.
Контракт Зидана рассчитан до лета 2018 года, но в ближайшем будущем может быть продлен.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Другие материалы по теме:
Вчера
09:26 Слухи Раньери может возглавить «Уотфорд» 10
15 апреля 2017
14:59 Видео Тони Адамс «станцевал» на тренировке «Гранады» 7
14 апреля 2017
13 апреля 2017
22:44 Слухи Блан летом может возглавить «Интер» 1
Или войдите через