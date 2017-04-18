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Орлов: «Зобнин – настоящее открытие сезона»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Орлов Геннадий , Зобнин Роман, Промес Квинси
Сегодня, 07:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный комментатор Геннадий Орлов лестно отозвался об игре футболистов «Спартака» в матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом», который закончился победой красно-белых (2:1):

«С тактической точки зрения „Зенит“, действительно, не подготовился к матчу. Впереди у „Спартака“ был один Промес, который гулял между четырьмя защитниками гостей, как хотел. Складывалось впечатление, что он просто неукротим.

Чем поразил „Спартак“? Очень собранная игра. И если вы обратили внимание, перепасовок в центре поля не было. Это заслуга Карреры. Только вперёд и по диагонали. Атакующая игра, моменты, все летят в атаку. Привлекательный футбол. Зе Луиш, Луис Адриано и не нужны были по такой игре. И без них „Спартак“ справился.

Зобнин вырос в полузащитника очень высокого уровня. Это настоящее открытие сезона. Сейчас трудно представить сборную без него. Вообще только два футболиста у нас выросли в нынешнем чемпионате. Головин и Зобнин».

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