Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Каррера Массимо , Слуцкий Леонид , Бубнов Александр
Сегодня, 09:25 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что итальянский тренер «Спартака» Массимо Каррера ему более симпатичен, чем бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.
«Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в „Ювентусе“, а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен».
Завтра Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус».
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Мне Слуцкий больше симпатичен!!!
англичане: "а что вы умеете?"
Лёня: "разбираюсь в космосе! расскажу вас про космос!"
СЭ в руки не бери.....я с осени понял куда там ветер дует......на ТВ тоже "они"........
Есть адекватные "незаряженные" сайты - вот там все ржут над "приторно-сладкой".....
Или он симпатий иметь не может?)Откуда столько злости)
Начался выбор симпатий........
у Карреры тренерская карьера только начинается, у Слуцкого все самое лучшее (Уралан, ФК Москва) уже позади.
43 333 зрителя на матче «Спартак» — «Зенит», 48 311 зрителей на остальных семи матчах тура.