Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что итальянский тренер «Спартака» Массимо Каррера ему более симпатичен, чем бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

«Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в „Ювентусе“, а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен».

Завтра Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус».