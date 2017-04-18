Спивак: «Луческу - тренер высокой квалификации. Дело не в нем, а в игроках „Зенита“»
Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак выступил в защиту главного тренера команды Мирчи Луческу. По мнению Спивака, в неудачной игре «сине-бело-голубых» виноваты главным образом футболисты.
«Дело не в Луческу. Проблема в игроках. Луческу – опытный специалист, прекрасно понимающий футбол и знающий состояние своих футболистов гораздо лучше нас с вами. Мы вот рассуждаем о поражении от „Спартака“, но давайте вспомним предыдущий матч с „Анжи“. Тренер не причем, футболисты играют! За свое имя, за клуб. Так что пусть игроки сначала разберутся между собой.
Безусловно, не стоит требовать отставки Луческу! Такие разговоры – полная глупость. Прошло слишком мало времени, чтобы делать скоропалительные выводы. Не забывайте, что из „Зенита“ ушли системообразующие игроки, а пригласил Луческу не так много новичков. Другие тренеры покупают по одиннадцать человек и имеют возможность три, четыре года работать на долгосрочную перспективу. Мы же почему-то требуем от Луческу результата в первом же сезоне. Повторюсь, это тренер очень высокой квалификации. За его плечами победа в Кубке УЕФА, работа в итальянском и турецком чемпионате. А отставка – дело проще простого. Надо созидать, а не разрушать».
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Сейчас задача омолодить команду, сменить костяк, но при этом остаться в ЛЧ. И этим заниматься надо этим летом, так как даже третье место в следующем сезоне позволит пробиться в основную сетку ЛЧ.
ps - если бы под Эрнани играли Гарай, Витсель и Халк, то может он и смотрелся по другому. Командная игра в этом и заключается, чтобы игроки, зная сильные качества друг друга, использовали их для достижения цели