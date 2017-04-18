Силкин: «На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшний день не соответствует уровню игрока сборной России.

«Нападающего можно оценивать только по голам и голевым передачам, а на сегодняшний день Александр Кокорин этого не делает. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее Александра. Если он проведёт концовку чемпионата России достойно, сделает поправки, внесёт коррективы и начнёт играть результативно, тогда он будет в сборной России. У нас не так много нападающих, и Черчесов может вернуть Кокорина в состав, если он начнёт забивать.

На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России. Несколько дней назад был важнейший матч „Зенита“ и „Спартака“, и его не было видно на поле. Понятно, что он игрок атаки и игрок зависимый, но острых действий от него не исходило. Посмотрите на его друга Фёдора Смолова, который постоянно обостряет, показывает желание и стремление, даже после травмы. А вот Саша потерял свою игру».