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Силкин: «На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Россия, Кокорин Александр, Силкин Сергей
Сегодня, 13:58 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшний день не соответствует уровню игрока сборной России.

«Нападающего можно оценивать только по голам и голевым передачам, а на сегодняшний день Александр Кокорин этого не делает. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее Александра. Если он проведёт концовку чемпионата России достойно, сделает поправки, внесёт коррективы и начнёт играть результативно, тогда он будет в сборной России. У нас не так много нападающих, и Черчесов может вернуть Кокорина в состав, если он начнёт забивать.

На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России. Несколько дней назад был важнейший матч „Зенита“ и „Спартака“, и его не было видно на поле. Понятно, что он игрок атаки и игрок зависимый, но острых действий от него не исходило. Посмотрите на его друга Фёдора Смолова, который постоянно обостряет, показывает желание и стремление, даже после травмы. А вот Саша потерял свою игру».

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