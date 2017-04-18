Каррера поздравил «Спартак» с 95-летием

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» поздравил клуб с 95-летием.

«С днем рождения, „Спартак“! Это очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили „Спартаку“ быть великой командой с богатой историей и традицией. „Спартак“ можно назвать одной из самых важных команд в России. У клуба великолепный музей. Те, кто посещает его, дышит историей, переполняется эмоций и может понять, чем является „Спартак“.

Мне рассказывали, что „Спартак“ – русский „Ювентус“. Знаю, что болельщики всегда поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим „Спартак“, а празднования придержим до конца сезона».

Ранее «красно-белых» поздравил полузащитник команды Квинси Промес.