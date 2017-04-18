Болельщики «Локомотива» могут посетить финал Кубка России в Сочи за 4 250 рублей
Сегодня, 11:49 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
«Локомотив» объявил о начале продаж билетов на поединок финала Кубка России с «Уралом». Стоимость пакетного предложения, включающего в себя перелет по маршруту Москва – Сочи – Москва и сам билет на финальный матч, составляет 4 250 рублей. В первую очередь записаться на выезд смогут владельцы сезонных абонементов «Локомотива».
В офисе Дирекции по работе с болельщиками, с сегодняшнего дня все желающие могут купить билеты на финальный матч – стоимость от 250 рублей. Один болельщик может приобрести до пяти билетов.
Для тех, у кого нет возможности приобрести билеты на матч в Москве, в день игры на стадионе «Фишт» будет работать отдельная касса.
Матч «Урал» - «Локомотив» состоится 2 мая в Сочи.
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