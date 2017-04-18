Московскому «Динамо» исполнилось 94 года
Сегодня, 13:14 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и футбольный клуб «Динамо-Москва» празднуют 94 года со дня основания.
«Отрадно, что к очередному дню рождения мы не просто сохранили в себе уверенность, но и показали всем, что если не терять силы духа, оставаться преданным любимому делу, любимой команде, то все обязательно получится.
„Сила - в движении“. И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет», — гласит сообщение пресс-службы «бело-голубых».
«Динамо» является 11-кратным чемпионом СССР, 6-кратным обладателем Кубка СССР. Финалист Кубка обладателей Кубков 1971/1972. Обладатель Кубка России 1994/95.
Добавим, что сегодня день рождения празднует еще один московский клуб - «Спартак».
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Так что 95и летие будут уже в вышке праздновать, красивше так то дата.