Московскому «Динамо» исполнилось 94 года

Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и футбольный клуб «Динамо-Москва» празднуют 94 года со дня основания.

«Отрадно, что к очередному дню рождения мы не просто сохранили в себе уверенность, но и показали всем, что если не терять силы духа, оставаться преданным любимому делу, любимой команде, то все обязательно получится.

„Сила - в движении“. И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет», — гласит сообщение пресс-службы «бело-голубых».

«Динамо» является 11-кратным чемпионом СССР, 6-кратным обладателем Кубка СССР. Финалист Кубка обладателей Кубков 1971/1972. Обладатель Кубка России 1994/95.

Добавим, что сегодня день рождения празднует еще один московский клуб - «Спартак».