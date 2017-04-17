Сауль: «После каждой тренировки и игры я мочился кровью»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал, что последние 2 года он испытывал проблемы с почками. Неприятности начались из-за повреждения, полученного в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:1) в 2015 году. Тогда Сауль 4 дня провел в больнице.

«Последние 2 года я играл с катетером. После каждого матча и каждой тренировки я мочился кровью, это было не лучшее время. Я рисковал здоровьем, чтобы носить футболку „Атлетико“ и воплощать свою мечту в жизнь».

По слухам, зимой игроком интересовался МЮ.