Сауль: «После каждой тренировки и игры я мочился кровью»
Сегодня, 11:35 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал, что последние 2 года он испытывал проблемы с почками. Неприятности начались из-за повреждения, полученного в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:1) в 2015 году. Тогда Сауль 4 дня провел в больнице.
«Последние 2 года я играл с катетером. После каждого матча и каждой тренировки я мочился кровью, это было не лучшее время. Я рисковал здоровьем, чтобы носить футболку „Атлетико“ и воплощать свою мечту в жизнь».
По слухам, зимой игроком интересовался МЮ.
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Валить ему надо.