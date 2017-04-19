Роналду: «Нет сомнений – „Реал“ был лучше „Баварии“»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ворота «Баварии», прокомментировал победу над мюнхенским клубом (4:2) и выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов:
«Мы знали, что если не покажем качественную игру, „Бавария“ может наказать нас за ошибки. Они показали свой класс, но „Реал“ есть „Реал“. В первом тайме мы могли забить один-два гола, как и во втором. „Реалу“ не привыкать выходить из сложных ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что мы были лучше соперника. Забить шесть голов „Баварии“ — это непросто, и наша команда заслужила успех.
Прошу лишь того, чтобы меня не освистывали. Я выкладываюсь на сто процентов в каждом матче. Даже если мне не удаётся забить, я всё равно стараюсь приносить максимум пользы клубу. Команда проделала хорошую работу, и я, конечно же, доволен своим хет-триком».
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Свистуны должны просто засунуть свои свистульки себе... в " карман"..!
За два матча против Реала Бавария забила с углового, с пенальти, и автогол - где голы с игры? Почему об этом не говорят? Почему не говорят о великолепном голевом чутье Роналду, о крутой игре Марсело? Все озабочены судьей, и спамят комментарии про то, что Реал купил судей, в про то что Бавария играла плохо, и не заслужила проход дальше молчат.
Окей, давайте и судей обсудим.
В первом матче назначили левейший пенальти в ворота Реала, который Видаль не забил, но это уже проблема Видаля, факт остается фактом, что судья ошибся. Мартинеса удалили заслуженно, вторая желтая и удаление. Больше спорных ситуаций в первом матче не было. Во втором куча ошибок. Удалили не заслуженно Видаля, хотя Видаль до этого заслужил удаление, если что. На 68 минуте матча засчитали офсайд на Роналду, которого не было. После удара Карвахаля Нойер отбил мяч, но угловой не назначили. Второй гол Роналду с офсайда. Третий гол Роналду был спорным, но на повторе было видно, что рука была в офсайде, но это не офсайд, а засчитывать миллиметровый офсайд на Роналду смотря на другие части тела глупо.
В конечном итоге мы получаем, что все не так уж и несправедливо, а Бавария не заслужила проход дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=ix5WFimwq6A