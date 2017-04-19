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Роналду: «Нет сомнений – „Реал“ был лучше „Баварии“»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Роналду Криштиану
Сегодня, 01:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ворота «Баварии», прокомментировал победу над мюнхенским клубом (4:2) и выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов:

«Мы знали, что если не покажем качественную игру, „Бавария“ может наказать нас за ошибки. Они показали свой класс, но „Реал“ есть „Реал“. В первом тайме мы могли забить один-два гола, как и во втором. „Реалу“ не привыкать выходить из сложных ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что мы были лучше соперника. Забить шесть голов „Баварии“ — это непросто, и наша команда заслужила успех.

Прошу лишь того, чтобы меня не освистывали. Я выкладываюсь на сто процентов в каждом матче. Даже если мне не удаётся забить, я всё равно стараюсь приносить максимум пользы клубу. Команда проделала хорошую работу, и я, конечно же, доволен своим хет-триком».

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