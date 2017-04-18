Черчесов: «У „Спартака“ есть всё, чтобы проявлять себя и на международной арене»
Сегодня, 19:11 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с днем рождения. Сегодня «красно-белым» исполнилось 95 лет.
«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У „Спартака“ есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение».
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Согласен с Черчесовым, что в этой связи у Спартака есть возможность проявить себя в еврокубках лучше, чем другие российские топ клубы.
Согласен с Черчесовым, что в этой связи у Спартака есть возможность проявить себя в еврокубках лучше, чем другие российские топ клубы.
Ты не слышал, что спартачей на центральных трибунах не будет?)
Да и 30го мы всем покажем, что "Король голый", ну то есть чемпион липовый))
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В этом месте можно смеяться!!!
или ты думаешь, что страна не помнит 1:18?
Главное, чтобы сразу не попасть в группу "смерти".
В любом случае, шесть матчей в ЛЧ гарантированы.
Черчесов не соврёт, сам поучаствовал в 1-18!
https://www.youtube.com/watch?v=-KQBTNAWtm0
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4mQO6jMhM
А щас, у вас дрожь в коленях и трясучка, об одной мысли игры со Спартаком)
Готовьтесь, кони, оформим чемпионство на ВАШЕЙ арене, при НАШЕМ АНШЛАГЕ, единственной, в этом сезоне, на вашей поляне. Двойной щелчок по носу.
Тем более, это же не значит, что наш клуб отказывается от своих воспитанников.
Не вижу в этом никакой проблемы, одни плюсы.
https://www.youtube.com/watch?v=qsE60K_RLCQ