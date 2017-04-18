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Черчесов: «У „Спартака“ есть всё, чтобы проявлять себя и на международной арене»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Черчесов Станислав
Сегодня, 19:11 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с днем рождения. Сегодня «красно-белым» исполнилось 95 лет.

«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У „Спартака“ есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение».

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