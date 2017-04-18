Черчесов: «У „Спартака“ есть всё, чтобы проявлять себя и на международной арене»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с днем рождения. Сегодня «красно-белым» исполнилось 95 лет.

«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У „Спартака“ есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение».