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Бубнов: «Готов помочь „Анжи“, у меня есть серьёзный выход на бразильский рынок»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Бубнов Александр
Сегодня, 01:16 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своей возможной работе в махачкалинском «Анжи»:

«Я действительно был на матче „Анжи“ - „Оренбург“ по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча „Спартак“ - „Анжи“, с которой он ознакомился. Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.

Могу сказать, что у меня действительно есть серьёзный выход на бразильский рынок, причём этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.

Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане».

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