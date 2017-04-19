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Глушаков: «Думаю, что новости о Промесе и Англии - это в большей степени слухи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис, Промес Квинси
Сегодня, 21:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что информация об интересе «Арсенала» и «Ливерпуля» к полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу - это слухи:

«У Промеса спросите. Может, он чего-то знает (улыбается). Мне это комментировать бессмысленно. Думаю, это в большей степени слухи.

Кто наш главный преследователь – „Зенит“ или ЦСКА? Не смотрим за баталиями тех, кто ниже нас. Нам это неинтересно. У нас своя команда, свои матчи».

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