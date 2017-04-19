Глушаков: «Думаю, что новости о Промесе и Англии - это в большей степени слухи»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что информация об интересе «Арсенала» и «Ливерпуля» к полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу - это слухи:

«У Промеса спросите. Может, он чего-то знает (улыбается). Мне это комментировать бессмысленно. Думаю, это в большей степени слухи.

Кто наш главный преследователь – „Зенит“ или ЦСКА? Не смотрим за баталиями тех, кто ниже нас. Нам это неинтересно. У нас своя команда, свои матчи».