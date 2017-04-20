Кавазашвили: «Конечно, я был бы рад видеть Бубнова в „Анжи“»

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о приглашении в махачкалинский клуб бывшего игрока сборной СССР, ныне футбольного эксперта Александра Бубнова:

«В ситуации с возможной работой в „Анжи“ всё будет зависеть от самого Бубнова. Если Саша что-то решил, то он будет делать то, что полезно для футбола и общего дела.

Конечно, я был бы рад его видеть в „Анжи“, но узнал о том, что он был приглашён в команду в последнюю очередь. Он мой друг, поэтому я был немного даже удивлён, узнав об этом. Но потом мы выяснили, что он непосредственно по приглашению президента „Анжи“ Османа Кадиева был приглашён. Если честно, то я такой шаг приветствую. Очень рад, что он дал согласие помогать „Анжи“, пусть и немного поздновато сделал это».