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Раньери: «Эра „Барселоны“ закончилась»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Раньери Клаудио
Сегодня, 09:37 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери посмотрел ответный матч «Барселоны» и «Ювентуса» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и признал, что период доминирования каталонского гранда в Европе закончился:

«Когда-то в Европе главенствовали „Манчестер Юнайтед“, „Аякс“, потом доминировали „Ювентус“, „Милан“ и „Интер“. Далее на первые роли вышли „Барселона“ и „Реал“. Теперь для „Барселоны“ все кончено. Их эра закончилась».

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