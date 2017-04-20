Раньери: «Эра „Барселоны“ закончилась»

Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери посмотрел ответный матч «Барселоны» и «Ювентуса» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и признал, что период доминирования каталонского гранда в Европе закончился:

«Когда-то в Европе главенствовали „Манчестер Юнайтед“, „Аякс“, потом доминировали „Ювентус“, „Милан“ и „Интер“. Далее на первые роли вышли „Барселона“ и „Реал“. Теперь для „Барселоны“ все кончено. Их эра закончилась».