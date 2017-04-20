Раньери: «Эра „Барселоны“ закончилась»
Сегодня, 09:37 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери посмотрел ответный матч «Барселоны» и «Ювентуса» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и признал, что период доминирования каталонского гранда в Европе закончился:
«Когда-то в Европе главенствовали „Манчестер Юнайтед“, „Аякс“, потом доминировали „Ювентус“, „Милан“ и „Интер“. Далее на первые роли вышли „Барселона“ и „Реал“. Теперь для „Барселоны“ все кончено. Их эра закончилась».
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Ameno ameno lantire lantiremo dori me
Ameno omenare imperavi ameno
Dimere dimere mantiro mantiremo ameno
Трансферная компания Барсы просто просела.
Ремонтада их ждет долгая.
Теперь в ближайшее время их будет куралесить,и вылет на стадий 1/4 2 года подряд это ярко демонстрирует.
Пока в примере из всего списка достойных соперников только три штуки, то развития никакого не будет. Ну как чемпионат Шотландии, Португалии. Барса становиться брендом гнома.