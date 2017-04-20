Фердинанд: «Игуаин представляет опасность только в штрафной площади»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», завершившегося вничью (0:0), высказался об игре форварда «бьянконери» Гонсало Игуаина:

«Мне довелось играть против него пару раз. Я всегда думал, о чём мне в первую очередь надо беспокоиться, что нужно знать о нём. Реальность такова, что он опасен только тогда, когда он находится в штрафной площади. Но это единственная вещь, о которой можно беспокоиться».