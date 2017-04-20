Рейтинг@Mail.ru

Фердинанд: «Игуаин представляет опасность только в штрафной площади»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Фердинанд Рио, Игуаин Гонсало
Сегодня, 06:52 | Источник: Squawka.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», завершившегося вничью (0:0), высказался об игре форварда «бьянконери» Гонсало Игуаина:

«Мне довелось играть против него пару раз. Я всегда думал, о чём мне в первую очередь надо беспокоиться, что нужно знать о нём. Реальность такова, что он опасен только тогда, когда он находится в штрафной площади. Но это единственная вещь, о которой можно беспокоиться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:11 Васильев: «Этот „Монако“ навсегда останется в истории Лиги чемпионов» 4
01:00 Аллегри: «„Барселона“ ни разу не забила за два матча - это практически неслыханно» 9
00:53 Энрике: «У „Ювентуса“ есть всё для победы в Лиге чемпионов» 6
00:27 Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита» 43
00:19 Бонуччи: «Теперь ни одна команда не захочет встречаться с „Ювентусом“» 18
Вчера
22:20 Фердинанд: «Месси вытворяет на поле такое, на что не способен ни один другой игрок» 9
21:37 Сакки: «„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе» 5
21:20 Хави: «„Барселона“ обыграет „Реал“ со счётом 2:1» 28
21:09 Агент: «„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу» 46
20:35 Лукаку признался, что смотрит «Челси», МЮ и «Реал» ТВ 17
все материалы по этой теме
Турниры