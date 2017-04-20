Коке: «Для „Атлетико“ нет большой разницы, с кем играть в полуфинале ЛЧ»
Сегодня, 08:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке считает, что на этапе полуфинала Лиги чемпионов команда должна быть готова к встрече с любым соперником:
«Нет большой разницы, с кем нам предстоит встретиться в полуфинале. Если жеребьевка определит нам в соперники „Реал“, мы покажем своей лучший футбол, как это обычно и бывает в матчах с ним. Мы уже дважды участвовали в финалах Лиги чемпионов, опыт есть. Нужно быть внимательными к деталям, если хотим победить.
Травмы? В течение года нам приходилось терять игроков, но у „Атлетико“ достаточно глубокий состав, чтобы безболезненно заменять проблемные позиции».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
пусть 2 автобуса посоревнуются, кто кого переавтобусит - Атлетико-Юве,
а в другом побегают люди с весёлой игрой и кучей мячей - Реал-Монако.
Атлетико-Монако