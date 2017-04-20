Коке: «Для „Атлетико“ нет большой разницы, с кем играть в полуфинале ЛЧ»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке считает, что на этапе полуфинала Лиги чемпионов команда должна быть готова к встрече с любым соперником:

«Нет большой разницы, с кем нам предстоит встретиться в полуфинале. Если жеребьевка определит нам в соперники „Реал“, мы покажем своей лучший футбол, как это обычно и бывает в матчах с ним. Мы уже дважды участвовали в финалах Лиги чемпионов, опыт есть. Нужно быть внимательными к деталям, если хотим победить.

Травмы? В течение года нам приходилось терять игроков, но у „Атлетико“ достаточно глубокий состав, чтобы безболезненно заменять проблемные позиции».