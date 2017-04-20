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Моуриньо: «Победи мы „Андерлехт“ в первом матче, не чувствовали бы такого давления»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-АндерлехтАндерлехт
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 09:27 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами накануне ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы с «Андерлехтом»:

«Нет, в первой встрече я не был разочарован Златаном. Меня разочаровала команда. МЮ полностью контролировал игру, но не смог „убить“ матч. Если бы в первом поединке мы победили „Андерлехт“ со счетом 3-0, то об ответной встрече сейчас говорили бы, как о товарищеском матче. Это был бы хороший матч, мы бы не чувствовали давления, выпустили на поле Акселя Туанзебе, других молодых игроков. 

Победа в Лиге Европы может для нас стать идеальным завершением сезона, очень сложного и плотного сезона. Особенно для Златана, который сыграет финал в своей родной стране. Это будет идеально и очень красиво».

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

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