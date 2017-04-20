Аллегри: «„Ювентус“ еще не достиг своей лучшей формы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после четвертьфинального матча с «Барселоной» заявил о том, что его команда еще не достигла своей лучшей формы:

«Мы совершили решительный шаг на пути в Кардифф. Но парни должны понимать, что могут играть еще лучше, что надо постепенно улучшать качество игры. Хоть команда и сыграла отлично, но неправильно будет стремиться к поддержанию нынешней формы. Надо брать выше.

Не будем забегать вперед, сейчас надо сосредоточиться на Серии А. Будем ли мы праздновать? Сейчас идет решающий отрезок сезона, а игроки знают о том, что такое долг и профессионализм. Лучше всего в этом то, что мне даже не придется им об этом говорить».