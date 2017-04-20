Рейтинг@Mail.ru

Аллегри: «„Ювентус“ еще не достиг своей лучшей формы»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 08:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после четвертьфинального матча с «Барселоной» заявил о том, что его команда еще не достигла своей лучшей формы:

«Мы совершили решительный шаг на пути в Кардифф. Но парни должны понимать, что могут играть еще лучше, что надо постепенно улучшать качество игры. Хоть команда и сыграла отлично, но неправильно будет стремиться к поддержанию нынешней формы. Надо брать выше.

Не будем забегать вперед, сейчас надо сосредоточиться на Серии А. Будем ли мы праздновать? Сейчас идет решающий отрезок сезона, а игроки знают о том, что такое долг и профессионализм. Лучше всего в этом то, что мне даже не придется им об этом говорить».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:51 Румменигге: «Еще никогда не испытывал такую ярость. „Баварию“ просто развели» 1
09:27 Моуриньо: «Победи мы „Андерлехт“ в первом матче, не чувствовали бы такого давления» 3
08:37 Сенатор США: «ФИФА должна отказать России в праве проведения ЧМ» 29
08:25 Коке: «Для „Атлетико“ нет большой разницы, с кем играть в полуфинале ЛЧ» 5
06:52 Фердинанд: «Игуаин представляет опасность только в штрафной площади» 9
05:11 Васильев: «Этот „Монако“ навсегда останется в истории Лиги чемпионов» 11
01:00 Аллегри: «„Барселона“ ни разу не забила за два матча - это практически неслыханно» 12
00:53 Энрике: «У „Ювентуса“ есть всё для победы в Лиге чемпионов» 8
00:27 Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита» 55
00:19 Бонуччи: «Теперь ни одна команда не захочет встречаться с „Ювентусом“» 20
все материалы по этой теме
Турниры