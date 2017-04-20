Сенатор США: «ФИФА должна отказать России в праве проведения ЧМ»
Сегодня, 08:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что чемпионат мира-2018 ни в коем случае нельзя проводить в России. Политик заявил, что Федерация футбола США поможет найти достойную альтернативу и отправил соответствующее заявление президенту ФИФА Джанни Инфантино:
«ФИФА должна встать на защиту ценностей, которые разделяют игроки в футбол и фанаты по всему миру, отказав России в праве проведения чемпионата. Я признаю, что это решение потребует от вас мужества и решительности. Я полагаю, что другие страны, желавшие принять у себя чемпионат мира 2018 года и Федерация футбола США, помогут отыскать подходящую альтернативу».
Отметим, что ранее глава Федерации футбола США Сунил Гулати поддержал проведение мундиаля в России.
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надо было еще закончить словами "Боже, храни Америку".
ладно, если верить Симпсонам, после его президентства Америка обанкротится и президентом станет Лиза))
интересно, это сенатор вообще знает что такое футбол и как в него играют?
или то же думает, что клубы могут выиграть ЧМ, как тот американский журналист?
а так, такой же баран, как и наши "избранники", лишь бы что на публику ляпнуть.
Кошелёк - самое интимное место западных "62ократов" ))