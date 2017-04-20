Рейтинг@Mail.ru

Сенатор США: «ФИФА должна отказать России в праве проведения ЧМ»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение
Сегодня, 08:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что чемпионат мира-2018 ни в коем случае нельзя проводить в России. Политик заявил, что Федерация футбола США поможет найти достойную альтернативу и отправил соответствующее заявление президенту ФИФА Джанни Инфантино:

«ФИФА должна встать на защиту ценностей, которые разделяют игроки в футбол и фанаты по всему миру, отказав России в праве проведения чемпионата. Я признаю, что это решение потребует от вас мужества и решительности. Я полагаю, что другие страны, желавшие принять у себя чемпионат мира 2018 года и Федерация футбола США, помогут отыскать подходящую альтернативу».

Отметим, что ранее глава Федерации футбола США Сунил Гулати поддержал проведение мундиаля в России.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:18
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 09:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:08
ответ пользователю моэм (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:06
ответ пользователю gorets004 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:06
ответ пользователю Rooney2010 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:04
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:54
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:53, редактировал Сегодня 08:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:53, редактировал Сегодня 08:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:42
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 08:42
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:51 Румменигге: «Еще никогда не испытывал такую ярость. „Баварию“ просто развели» 1
09:27 Моуриньо: «Победи мы „Андерлехт“ в первом матче, не чувствовали бы такого давления» 3
08:52 Аллегри: «„Ювентус“ еще не достиг своей лучшей формы» 5
08:25 Коке: «Для „Атлетико“ нет большой разницы, с кем играть в полуфинале ЛЧ» 5
06:52 Фердинанд: «Игуаин представляет опасность только в штрафной площади» 9
05:11 Васильев: «Этот „Монако“ навсегда останется в истории Лиги чемпионов» 11
01:00 Аллегри: «„Барселона“ ни разу не забила за два матча - это практически неслыханно» 12
00:53 Энрике: «У „Ювентуса“ есть всё для победы в Лиге чемпионов» 8
00:27 Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита» 55
00:19 Бонуччи: «Теперь ни одна команда не захочет встречаться с „Ювентусом“» 20
все материалы по этой теме
Турниры