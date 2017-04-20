Румменигге: «Еще никогда не испытывал такую ярость. „Баварию“ просто развели»
Сегодня, 09:51 | Источник: Sport1.de | Редакция: Роман Мельник
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после матча его команды с «Реалом» признал, что ему еще никогда так не приходилось злиться:
«Я еще никогда не испытывал такую бесконтрольную ярость. „Баварию“ просто развели».
Напомним, что судейство бригады Виктора Кашшаи в этом матче вызвало множество споров.
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Еще и в финал надеюсь доверят судить.