В «Севилье» определились с преемником Мончи
Сегодня, 09:52 | Источник: Твиттер ФК "Севилья" | Редакция: Антон Белюсь
Оскар Ариас - бывший помощник экс-спортивного директора «Севильи» Мончи, после ухода специалиста из андалусийского клуба занял освободившийся пост. Об этом сообщает пресс-служба «Севильи».
Ариас будет официально представлен публике на новой должности на следующей неделе.
Мончи же, напомним, со следующего сезона будет работать в «Роме».
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