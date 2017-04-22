В «Севилье» определились с преемником Мончи

Оскар Ариас - бывший помощник экс-спортивного директора «Севильи» Мончи, после ухода специалиста из андалусийского клуба занял освободившийся пост. Об этом сообщает пресс-служба «Севильи».

Ариас будет официально представлен публике на новой должности на следующей неделе.

Мончи же, напомним, со следующего сезона будет работать в «Роме».