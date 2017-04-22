Таски: «Болельщикам „Спартака“ было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА»
Защитник «Спартака» Сердар Таски дал понять, что эйфория болельщиков «красно-белых» ввиду близости чемпионского титула не приведет к потери игроками московского клуба концентрации:
«Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы. Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала „Ростов“, потом „Урал“, затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества.
Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше.
Нервозности сейчас не больше, чем раньше. Я не считаю, что вообще стоит об этом говорить как о неком факторе, имеющим значение. Пока мы не гарантировали себе титул, нам нужно продолжать работать до тех пор, пока соперники не потеряют математические шансы на первое место. Мы конечно видим эйфорию и восторг болельщиков, но это не придает нам нервозности; если все получится, как мы планируем, для клуба и наших поклонников это будет великолепно».
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Возьми и пригласи в Турцию халявщиков
Я уже писал, что Фром май харт не позволит Спартаку взять золото. Читайте новости внимательнее. Он ведь уже открытым текстом приказал выписать двум командам 21 очко за 7 матчей каждой. Сами понимаете, каким. Какой у нас крутой нападающий завелся! Выиграть 14 матчей подряд да еще за две разные команды! Такое ни Пеле, ни Марадоне, ни Роналду не снилось. А Фром май харт - влегкую. Видели, как вчера судейка коней от красных карточек отмазывал?! Аж вспотел, бедняга. Мы еще прочитаем про фантастический финишный спурт двух выдающихся команд.
Кстати, точно так же открытым текстом было приказано поставить в ворота Спартака очередной пенальти. Ростов забить не может? Ерунда! Судейка это сделает за милую душу, и еще скажите спасибо, чтобы не три раза.
А потом кто-то удивляется, почему наш футбол в... Короче там, где находится, и с каждым годом все глубже.
Но если честно - особой разницы нет где... самое главное отпраздновать!
Сегодня День Рождения у Карреры, ждём подарка в виде отличного результата в Ростове.
Делайте своё дело.
Не думаю. Лучше дома )))
Не представляют они сейчас большой опасности для "Спартака".
Пусть лучше "Зенит" выходит в Лигу чемпионов, хоть в группе поиграет.
Кони, скорее всего, даже отбор не смогут пройти, а группа уже не их уровень.