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Таски: «Болельщикам „Спартака“ было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Таски Сердар
Сегодня, 10:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Сердар Таски дал понять, что эйфория болельщиков «красно-белых» ввиду близости чемпионского титула не приведет к потери игроками московского клуба концентрации:

«Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы. Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала „Ростов“, потом „Урал“, затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества.

Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше.

Нервозности сейчас не больше, чем раньше. Я не считаю, что вообще стоит об этом говорить как о неком факторе, имеющим значение. Пока мы не гарантировали себе титул, нам нужно продолжать работать до тех пор, пока соперники не потеряют математические шансы на первое место. Мы конечно видим эйфорию и восторг болельщиков, но это не придает нам нервозности; если все получится, как мы планируем, для клуба и наших поклонников это будет великолепно».

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