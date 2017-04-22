Д. Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров накануне поединка 24-го тура РФПЛ против «Ростова» на своей странице в сети Instagram призвал партнеров по команде не терять концентрации и веры в свои силы. «Красно-белые» опережают своего ближайшего преследователя в турнирной таблице (ЦСКА) на 7 очков, имея при этом матч в запасе.

«Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»