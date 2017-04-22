Рейтинг@Mail.ru

Д. Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 08:47 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Дмитрия Комбарова | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров накануне поединка 24-го тура РФПЛ против «Ростова» на своей странице в сети Instagram призвал партнеров по команде не терять концентрации и веры в свои силы. «Красно-белые» опережают своего ближайшего преследователя в турнирной таблице (ЦСКА) на 7 очков, имея при этом матч в запасе.

«Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:31 Андреев: «Рано Промесу пока ещё куда-то срываться, пусть полностью окрепнет!» 2
07:56 Бубнов: «„Зенит“ без проблем может забить два гола „Уралу“, куда сложнее – не пропустить» 10
06:54 Бубнов: «В матче „Ростов“ - „Спартак“ будет результативная ничья или победа гостей» 21
06:14 Колыванов: «Надеюсь, с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу РФПЛ» 10
04:16 Чугайнов: «Из-за лимита на легионеров идёт развращение молодых игроков» 4
03:55 Бубнов: «Матч МЮ - „Лион“ был бы очень хорошей вывеской для финала Лиги Европы» 6
03:15 Колыванов: «„Зенит“ и ЦСКА ослабели, а „Локомотив“ и „Краснодар“ – не топ-клубы вообще» 18
01:57 Бубнов: «Да, я бы хотел увидеть в финале Лиги Чемпионов „Реал“ и „Ювентус“» 14
01:21 Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова» 16
00:02 Андреев: «„Спартак“ не забьет „Ростову“» 27
все материалы по этой теме
Турниры