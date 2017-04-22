Мутко: «Я в восторге от „Лужников“ - роскошный стадион, лицо российского футбола»

Президент РФС Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от посещения реконструированного стадиона «Лужники»:

«Сейчас посмотрел „Лужники“, конечно, я в восторге от стадиона - роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей».

Ранее сообщалось, что стадион, на котором состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, а также один финал турнира, будет введен в эксплуатацию после реконструкции до конца первого полугодия.