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Мутко: «Я в восторге от „Лужников“ - роскошный стадион, лицо российского футбола»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 14:25 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от посещения реконструированного стадиона «Лужники»:

«Сейчас посмотрел „Лужники“, конечно, я в восторге от стадиона - роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей».

Ранее сообщалось, что стадион, на котором состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, а также один финал турнира, будет введен в эксплуатацию после реконструкции до конца первого полугодия.

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