Таски: «Надеюсь, Промес останется в „Спартаке“ из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов»

Защитник «Спартака» Сердар Таски надеется, что лидер «красно-белых» Квинси Промес не станет покидать московский клуб грядущим летом:

«Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов - это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы.

Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в „Спартаке“, в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов».