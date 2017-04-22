Таски: «Надеюсь, Промес останется в „Спартаке“ из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 11:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Спартака» Сердар Таски надеется, что лидер «красно-белых» Квинси Промес не станет покидать московский клуб грядущим летом:
«Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов - это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы.
Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в „Спартаке“, в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов».
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