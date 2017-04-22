Колыванов: «Надеюсь, с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу РФПЛ»

Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу в следующем сезоне:

«Такой клуб, как „Динамо“, не имел права вылетать. Мы сейчас жалеем, обсуждаем, но мне, если честно, даже не хочется говорить на эту тему. А Юрию Калитвинцеву однозначно большой респект за столь быстрое возвращение „Динамо“ в Премьер-Лигу. Понятно, что в ФНЛ команда была одной из сильнейших. Но спасибо ЦСКА, что отдали Панченко: без него было бы сложно. Больше половины голов – его. Причём, в сложных матчах.

Я, конечно, рад, что клуб вернулся, но он и не должен был вылетать. Надеюсь, что с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу таблицы».