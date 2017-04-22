Колыванов: «Надеюсь, с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу РФПЛ»
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Колыванов Игорь , Калитвинцев Юрий , Панченко Кирилл
Сегодня, 06:14 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу в следующем сезоне:
«Такой клуб, как „Динамо“, не имел права вылетать. Мы сейчас жалеем, обсуждаем, но мне, если честно, даже не хочется говорить на эту тему. А Юрию Калитвинцеву однозначно большой респект за столь быстрое возвращение „Динамо“ в Премьер-Лигу. Понятно, что в ФНЛ команда была одной из сильнейших. Но спасибо ЦСКА, что отдали Панченко: без него было бы сложно. Больше половины голов – его. Причём, в сложных матчах.
Я, конечно, рад, что клуб вернулся, но он и не должен был вылетать. Надеюсь, что с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу таблицы».
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Кстати, прямой зависимости между размером бюджета и результатами в РФПЛ нет.
ФК "Зенит" тому подтверждение - четыре состава набрали, зарплаты огромные, а результата нет.
Динамо же таких заявлений не делали