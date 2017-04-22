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Бубнов: «„Зенит“ без проблем может забить два гола „Уралу“, куда сложнее – не пропустить»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Бубнов Александр , Ильин Владимир, Шатов Олег, Смольников Игорь
Сегодня, 07:56 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал», а также высказал мнение о нападающем команды гостей Владимире Ильине:

«„Уралу“ в матче с „Зенитом“ с одной стороны ничего не нужно, с другой — никто не отменял подготовку к финалу Кубка России. Кроме того, это престиж. Что касается „Зенита“, то ему нужно выигрывать во всех матчах, чтобы занимать второе место и выходить в Лигу чемпионов. Добавляет интереса к матчу и новый стадион — главное, чтобы поле было такого же качества, как и арена. В любом случае факт матча-открытия повысит мотивацию обеим командам.

Изменения от Луческу? Думаю, что Олег Шатов появится в стартовом составе. Он хорошо провёл второй тайм со „Спартаком“ и повлиял на структуру игры в лучшую сторону. Здорово смотрелся и Игорь Смольников. Он, скорее всего, тоже выйдет с первых минут. В остальном что-то предсказывать трудно, поскольку у Луческу достаточно вариантов для изменений. „Зенит“ без проблем может забить два гола „Уралу“. Куда более сложная задача для петербуржцев — не пропустить, потому что у гостей есть, кому забивать.

Будет ли Владимир Ильин играть против будущего клуба? Не знаю, он пока говорил только о сборной. Если он будет и дальше так забивать, то не вижу в этом ничего невозможного и считаю, что на него должен обратить внимание тренер сборной».

Ранее форвард «Урала» заявил, что в матче против «Зенита» у него будет запредельная мотивация.

Напомним, финал Кубка России «Урал» - «Локомотив» состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

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