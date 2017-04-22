Андреев: «Рано Промесу пока ещё куда-то срываться, пусть полностью окрепнет!»

Бывший нападающий и тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев накануне поединка 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак» выразил мнение, что нападающему «красно-белых» Квинси Промесу пока рано переходить в зарубежный топ-клуб:

«Я бы посоветовал Квинси остаться еще на год в России, пооббиться тут, полностью окрепнуть. На носу Лига чемпионов. Необходимо там проверить свои силы. У него та же самая ситуация, как у Мбаппе из „Монако“.

Интересное сравнение. Если Промесу нужно еще год поиграть у нас, то Мбаппе еще пару лет не стоит высовываться из своего „Монако“. Пусть стороной обходит „Манчестер Сити“! А то еще, не дай Бог, пропадет. Рано им пока еще куда-то срываться!»