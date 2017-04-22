Бубнов: «В матче „Ростов“ - „Спартак“ будет результативная ничья или победа гостей»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак»:

«„Спартак“ всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. „Ростов“ надёжен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у „Спартака“ хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро. Интересно, не расслабится ли „Спартак“, который конкуренты уже признали чемпионами. Против „Уфы“ Каррера выставил зеркальную схему с тремя центральными защитниками. Любопытно, поступит ли он так же и в этот раз.

Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своём поле. Опасности от „Ростова“ стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьёзное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках. Это самый сложный матч для прогноза в туре, но я всё-таки склоняюсь к результативной ничьей или победе „Спартака“».