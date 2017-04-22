Президент «Урала»: «Какие вопросы?! Не мне, а этим… задавайте вопросы»
Сегодня, 16:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Урала» Григорий Иванов был немногословен и сдерживал эмоции, отвечая на вопрос журналиста о судействе в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита»:
«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы».
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Зениту, его поклонникам, игрокам и всему штабу желаю лишь одного - вечных поражений. И никакого тёплого приёма в любой точке мира.
Пи-пи-пи-пи.