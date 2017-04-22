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Президент «Урала»: «Какие вопросы?! Не мне, а этим… задавайте вопросы»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 16:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Урала» Григорий Иванов был немногословен и сдерживал эмоции, отвечая на вопрос журналиста о судействе в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы».

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