Президент «Урала»: «Какие вопросы?! Не мне, а этим… задавайте вопросы»

Президент «Урала» Григорий Иванов был немногословен и сдерживал эмоции, отвечая на вопрос журналиста о судействе в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы».