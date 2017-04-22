Хусаинов: «Еськов - Кашшаи номер два!»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство бригады Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, что екатеринбуржцы заканчивали матч ввосьмером:
«Это беспредел! Еськов - Кашшаи номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, все в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.
Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счет матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увел „Урал“ с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится».
Или войдите через
Кашшаи ещё ангелочек на фоне Еськова.
Серьезно парни.Я не болельщик ни Зенита ни Урала,но я отказываюсь понимать происходящее.
Кашшаи ещё ангелочек на фоне Еськова.
Серьезно парни.Я не болельщик ни Зенита ни Урала,но я отказываюсь понимать происходящее.
Это что ж в голове намешано должно быть то??????????
Красная Павлюченке тоже вполне понятно за что. Сначала схватил рефа за руку и получил желтую. Потом начал орать и вообще вести себя неадекватно и получил красную.
В моменте с третьей карточкой нужно было удалять Дзюбу за удар, но реф просмотрел. В этом моменте должна была быть красная Дзюбе и вторая желтая Емельянову.
Ах да,с открытием арены вас бомжи.Молодцы,все прошло по выигрышному плану,игроки не могут,верха сделают праздник.Вот только радуются ли адекватные болельщики????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????