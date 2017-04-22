Рейтинг@Mail.ru

Хусаинов: «Еськов - Кашшаи номер два!»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Еськов Алексей , Хусаинов Сергей
Сегодня, 16:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство бригады Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, что екатеринбуржцы заканчивали матч ввосьмером:

«Это беспредел! Еськов - Кашшаи номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, все в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.

Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счет матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увел „Урал“ с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  0
ivo
Сегодня 16:31
ответ пользователю mitrofanych (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:29
ответ пользователю mitrofanych (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  0
ivo
Сегодня 16:29
ответ пользователю mikysss (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:28, редактировал Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:28
ответ пользователю JackNorz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:27
, чтобы видеть комментарии
  2
OLS
Сегодня 16:26
ответ пользователю mitrofanych (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:26
ответ пользователю удав (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:26
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  2
ivo
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  3
OLS
Сегодня 16:25
ответ пользователю Расул Манаев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:25
ответ пользователю Расул Манаев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:24
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:24
ответ пользователю Пиночет 777 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:19 Президент «Урала»: «Какие вопросы?! Не мне, а этим… задавайте вопросы» 13
14:25 Мутко: «Я в восторге от „Лужников“ - роскошный стадион, лицо российского футбола» 23
11:42 Таски: «Надеюсь, Промес останется в „Спартаке“ из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов» 24
08:47 Фото Д. Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!» 52
08:31 Андреев: «Рано Промесу пока ещё куда-то срываться, пусть полностью окрепнет!» 23
07:56 Бубнов: «„Зенит“ без проблем может забить два гола „Уралу“, куда сложнее – не пропустить» 23
06:54 Бубнов: «В матче „Ростов“ - „Спартак“ будет результативная ничья или победа гостей» 40
06:14 Колыванов: «Надеюсь, с таким бюджетом „Динамо“ не будет ковыряться внизу РФПЛ» 20
04:16 Чугайнов: «Из-за лимита на легионеров идёт развращение молодых игроков» 7
03:55 Бубнов: «Матч МЮ - „Лион“ был бы очень хорошей вывеской для финала Лиги Европы» 7
все материалы по этой теме
Турниры