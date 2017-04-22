Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую

В дуэли двух «Боруссий» сильнее оказалась дортмундская команда.

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк»

«Боруссия» М – «Боруссия» Д – 2:3 (1:1)

Голы: Штиндль 43, Шмельцер 48 (автогол) — Ройс 10 (пен), Обамеянг 59, Геррейру 87

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Эльведи, Штробль, Хан, Дахуд (Бенес 65), Штиндль, Хофманн, Траоре (Херрманн 71).

Главный тренер: Дитер Хеккинг.

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Бендер, Пулишич, Шахин (Мерино 22), Кастро, Дембеле (Мор 86), Ройс (Обамеянг 57).

Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения: Дахуд 10, Кастро 54, Эльведи 72, Мерино 79, Бюрки 90+3

Судья: Вольфганг Штарк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.