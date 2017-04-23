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Чорлука выбыл на полгода

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: травмы игроков, Чорлука Ведран
Сегодня, 15:42 | Источник: Hns-cff.hr | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит шесть месяцев. Футболист порвал ахиллово сухожилие во время вчерашнего поединка с «Амкаром» (3:3), медобследование подтвердило этот диагноз. 

В среду игроку предстоит операция, которая пройдет в Финляндии. После чего последует долгий процесс реабилитации, который затянется на полгода.

В этом сезоне Чорлука провел 19 матчей в РФПЛ и отметился одной голевой передачей.

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