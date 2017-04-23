Чорлука выбыл на полгода
Сегодня, 15:42 | Источник: Hns-cff.hr | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит шесть месяцев. Футболист порвал ахиллово сухожилие во время вчерашнего поединка с «Амкаром» (3:3), медобследование подтвердило этот диагноз.
В среду игроку предстоит операция, которая пройдет в Финляндии. После чего последует долгий процесс реабилитации, который затянется на полгода.
В этом сезоне Чорлука провел 19 матчей в РФПЛ и отметился одной голевой передачей.
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