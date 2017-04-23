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Митрофанов: «На матче „Зенита“ действительно было 20 тысяч болельщиков»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Митрофанов Максим
Сегодня, 18:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее сообщал о том, что на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» присутствовало 11 000 человек. Эта информация противоречила тому, что указано на официальном сайте питерской команды. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что Албин просто не разобрался в ситуации:

«Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК „Охрана“, но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК „Охрана“ касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.

Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.

Скорее всего, вице-губернатор Албин просто не разобрался в ситуации или его намеренно ввели в заблуждение».

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