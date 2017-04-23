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Конте: «Горжусь выходом „Челси“ в финал Кубка Англии»

Матч: ЧелсиЧелси4 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 00:07 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Челси» Антонио Конте рад оказаться в финале Кубка Англиии после победы над «Тоттенхэмом»:

«Мы одержали знаменательную победу, и я по-настоящему горжусь выходом в финал Кубка, ведь мне удалось это сделать в своем первом же сезоне в Англии. Игроки и болельщики великолепно себя проявили, очень за них рад.

Время от времени тренерам приходится принимать сложные решения. Это всегда грозит риском. Победа значит, что план сработал. Проиграл - что ж, принимай ответственность. Сегодня наш план сработал. Я доверяю футболистам „Челси“.»

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