Конте: «Горжусь выходом „Челси“ в финал Кубка Англии»

Наставник «Челси» Антонио Конте рад оказаться в финале Кубка Англиии после победы над «Тоттенхэмом»:

«Мы одержали знаменательную победу, и я по-настоящему горжусь выходом в финал Кубка, ведь мне удалось это сделать в своем первом же сезоне в Англии. Игроки и болельщики великолепно себя проявили, очень за них рад.

Время от времени тренерам приходится принимать сложные решения. Это всегда грозит риском. Победа значит, что план сработал. Проиграл - что ж, принимай ответственность. Сегодня наш план сработал. Я доверяю футболистам „Челси“.»