Пиоли: «Это была худшая игра „Интера“ в сезоне»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли остался очень недоволен поражением своей команды в матче 33-го тура Серии А от «Фиорентины» (4:5). «Нерадзурри» потерпели третье поражение в 4 матчах чемпионата Италии.

«Это была худшая игра „Интера“ в сезоне. Мы не смогли адекватно отреагировать на проблемы. Впереди пять игр, чтобы вернуть доверие, которое мы утратили.

Во втором тайме команда просто провалилась. Нужно всё проанализировать, чтобы понять, что случилось во второй половине, потому что так играть нельзя. Это было какое-то необъяснимое затмение».

Отмечается, что Пиоли пришел на пресс-конференцию с опозданием, так как у него был серьезный разговор с командой в раздевалке.