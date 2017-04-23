Албин: «На матче „Зенит“ - „Урал“ было 11 000 человек»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» (2:0) присутствовало 11 000 человек.

«11 тысяч зрителей на стадионе во время матча „Зенита“ с „Уралом“ – это официальные данные ГК „Охрана“. Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного».

Интересно, что согласно статистике на официальном сайте «Зенита», посещаемость поединка составила 20 тысяч зрителей.