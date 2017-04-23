Рейтинг@Mail.ru

Албин: «На матче „Зенит“ - „Урал“ было 11 000 человек»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 09:58 | Источник: Facebook Игоря Албина | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» (2:0) присутствовало 11 000 человек.

«11 тысяч зрителей на стадионе во время матча „Зенита“ с „Уралом“ – это официальные данные ГК „Охрана“. Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного».

Интересно, что согласно статистике на официальном сайте «Зенита», посещаемость поединка составила 20 тысяч зрителей.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:42
ответ пользователю gracie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:39
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:39
ответ пользователю gracie (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:38
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:38
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 10:36
ответ пользователю Dinamo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:34, редактировал Сегодня 10:35
ответ пользователю Серёжа. Очень приятно (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 10:31
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:30
ответ пользователю Bearded man (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:29, редактировал Сегодня 10:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:28
ответ пользователю Серёжа. Очень приятно (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:27, редактировал Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:21
ответ пользователю Sporting Clube de Portugal (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:18
ответ пользователю Bearded man (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:10
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 10:07
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:06
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:06, редактировал Сегодня 10:07
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 10:05
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:04
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:04
ответ пользователю Ну-ну. (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:03
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:56 «Анжи» с минимальным счетом обыграл «Терек» 135
18:28 «Ростов» разгромил московский «Спартак» 1127
18:27 Сумасшедшая ничья в матче «Локомотива» и «Амкара» 83
18:17 «Терек» - «Анжи»: стартовые составы 7
15:55 «Зенит» дожал оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском» 970
15:53 «Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы 3
15:35 «Ростов» - «Спартак»: стартовые составы 44
12:58 «Зенит» - «Урал»: стартовые составы 30
11:05 Фото «Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы на матч 19
21 апреля 2017
Вадим Багров
ЦСКА vs «Зенит». Кто финиширует выше?
Победа в Уфе сохранит для ЦСКА второе место даже в случае успешного открытия «Крестовского». «Соккер.ру» предлагает выбрать между соперниками более достойного для ЛЧ.
Комментариев: 31
все материалы по этой теме
Турниры