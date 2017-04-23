Албин: «На матче „Зенит“ - „Урал“ было 11 000 человек»
Сегодня, 09:58 | Источник: Facebook Игоря Албина | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» (2:0) присутствовало 11 000 человек.
«11 тысяч зрителей на стадионе во время матча „Зенита“ с „Уралом“ – это официальные данные ГК „Охрана“. Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного».
Интересно, что согласно статистике на официальном сайте «Зенита», посещаемость поединка составила 20 тысяч зрителей.
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Победа в Уфе сохранит для ЦСКА второе место даже в случае успешного открытия «Крестовского». «Соккер.ру» предлагает выбрать между соперниками более достойного для ЛЧ.
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=BRSqFN2P2RE
Если прежний стадион столько вмещал, то как быть с официальными данными??? Пояснишь?!))
3 тестовых матча, с постепенно увеличивающейся загрузкой.
1) зенит-урал. 20000 зрителей.
2) зенит-терек. 35000 зрителей.
3) зенит-краснодар... спартачи, лучше сядьте – 68000 зрителей.
зависть спартачей – прекрасное чувство для нас.
Соблазнять зрителей будут теперь халявными билетами и бесплатным питанием.
11 лет коту под хвост и денег народных украдено 60 лярд и то может через пару недель вибратор ни откроется,крыша то уже течет!
11 к что пришли это еще и много!
Ну не че скоро как на цска будут ходить по 247 человек)