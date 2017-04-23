Анчелотти: «„Бавария“ должна была играть лучше. Мы ожидали большего»
Сегодня, 00:31 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник
В матче 30-го тура Бундеслиги лидирующая в чемпионате «Бавария» не смогла переиграть «Майнц». Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти остался разочарованным:
«Было тяжело, но мы ожидали большего. В первом тайме мы были не так компактны, как обычно. Мы должны были играть лучше. Во втором тайме мы были более компактны, играли лучше и, к счастью, смогли сравнять счёт».
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