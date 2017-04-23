Гвардиола: «Санчес почти как Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. По слухам, «горожане» лидируют в борьбе за чилийца, чей контракт с «Арсеналом» истекает в 2018 году.

«Как большие команды могут усилить свой состав? Только лучшими игрокам. Поэтому, конечно, все следят за ситуацией с Санчесом.

Алексис - фантастический игрок. Я в восторге от того, как он играет и забивает в этом сезоне в „Арсенале“. Пожалуй, он стоит лишь на одну ступеньку ниже, чем Лионель Месси».

На счету Санчеса 19 голов и 9 голевых пасов в 31 матче АПЛ.