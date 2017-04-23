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Гвардиола: «Санчес почти как Месси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Арсенал, Санчес Алексис, Гвардиола Хосеп , Месси Лионель
Сегодня, 09:06 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. По слухам, «горожане» лидируют в борьбе за чилийца, чей контракт с «Арсеналом» истекает в 2018 году.

«Как большие команды могут усилить свой состав? Только лучшими игрокам. Поэтому, конечно, все следят за ситуацией с Санчесом. 

Алексис - фантастический игрок. Я в восторге от того, как он играет и забивает в этом сезоне в „Арсенале“. Пожалуй, он стоит лишь на одну ступеньку ниже, чем Лионель Месси».

На счету Санчеса 19 голов и 9 голевых пасов в 31 матче АПЛ.

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