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Симеоне: «Победа над „Эспаньолом“ имеет для „Атлетико“ особое значение»

Матч: ЭспаньолЭспаньол0 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Сегодня, 01:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что победа в чемпионате Испании над «Эспаньолом» особенно ценна потому, что была добыта после утомительного четвертьфинала Лиги чемпионов:

«В свете нашего достижения полуфинала Лиги чемпионов, победа над „Эспаньолом“ особенно важна. Они показали отличную командную игру, вынудив нас часто терять мяч и открывать зоны для контратак. Первый тайм получился хаотичным, во втором уже было больше контроля.

Сейчас в Ла Лиге нам предстоят сложные оппоненты. Дальше мы играем с „Вильярреалом“ - с их составом впору сражаться за третье место в чемпионате. Потом мы отправимся в Лас-Пальмас... в общем, впереди еще много трудностей».

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