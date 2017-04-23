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Калитвинцев: «Никто в „Динамо“ еще не праздновал выход в Премьер-Лигу»

Матч: ДинамоДинамо2 : 1МордовияМордовия
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 19:07 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

После матча с «Мордовией» главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что команде по-прежнему рано праздновать выход в Премьер-Лигу:

«Со стороны „Мордовии“ был навал, но он ни к чему не привёл, игра прошла под нашим контролем. У нас были хорошие моменты. Во втором тайме была вера, что эту игру мы доведём до логического конца. По настроению команды могу сказать так, игра – это вершина айсберга. Игра показывает, что, вы видите: ноги не убирают, ребятам тяжело, хотя счёт и в нашу пользу. Выход в Премьер-Лигу ещё никто из ребят не праздновал. Мотивация у нас простая. Мы сейчас играем мини-турнир за первое место, уже как команда Премьер-Лиги. Ребята всё понимают, нужно нести ответственность. Это мотивирует и игроков и тренерский штаб. К каждой игре мы относимся серьёзно.

То, что мы сегодня сыграли в три форварда, это не с листа придумано. Такая схема наигрывалась на тренировках. Мы увидели, что ребята хорошо взаимодействуют, выполняют те требования, которые мы предъявляем. Как мы будем играть в следующий раз? Об этом пускай думает соперник.

Так как Панченко сейчас поравнялся со своим конкурентом в бомбардирской гонке, то, возможно, будет бить пенальти».

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