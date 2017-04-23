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Петраков: «Во втором тайме чувствовалось, что „Томи“ уже не хватает силёнок»

Матч: ТомьТомь1 : 2ОренбургОренбург
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Петраков Валерий
Сегодня, 14:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

«Первый тайм по содержанию был намного интереснее. Во втором тайме стали допускать много ошибок при переходе из обороны в атаку, было много потерь неоправданных. Чувствовалось, что силёнок уже не хватает. Но ребятами доволен — Сашей Мелиховым, Марком Карымовым. Молодцы. Неплохую игру провели в Премьер-Лиге для их возраста».

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