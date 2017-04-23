Петраков: «Во втором тайме чувствовалось, что „Томи“ уже не хватает силёнок»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

«Первый тайм по содержанию был намного интереснее. Во втором тайме стали допускать много ошибок при переходе из обороны в атаку, было много потерь неоправданных. Чувствовалось, что силёнок уже не хватает. Но ребятами доволен — Сашей Мелиховым, Марком Карымовым. Молодцы. Неплохую игру провели в Премьер-Лиге для их возраста».