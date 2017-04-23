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Скрипченко: «Матч с „Рубином“ - это игра неиспользованных возможностей»

Матч: Крылья СоветовКрылья Советов0 : 0РубинРубин
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Скрипченко Вадим
Сегодня, 17:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко разочарован количеством нереализованных моментов в поединке с «Рубином»:

«В нашем исполнении сегодня была хорошая игра по качеству, по движению. Ребята доказали, что были готовы оказывать колоссальное давление на соперника. Нанеся в первом тайме 12 ударов по воротам и попав только один раз в створ, безусловно, можно назвать это игрой неиспользованных возможностей в нашем исполнении.

Если бы мы забили, соперник бы стал раскрываться и были бы возможности увеличить преимущество. К сожалению, этого не произошло.

Претензий к команде нет. Ребята полностью отдали все силы. Было стремление, желание и возможность забить, но реализация подвела».

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