Скрипченко: «Матч с „Рубином“ - это игра неиспользованных возможностей»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко разочарован количеством нереализованных моментов в поединке с «Рубином»:

«В нашем исполнении сегодня была хорошая игра по качеству, по движению. Ребята доказали, что были готовы оказывать колоссальное давление на соперника. Нанеся в первом тайме 12 ударов по воротам и попав только один раз в створ, безусловно, можно назвать это игрой неиспользованных возможностей в нашем исполнении.

Если бы мы забили, соперник бы стал раскрываться и были бы возможности увеличить преимущество. К сожалению, этого не произошло.

Претензий к команде нет. Ребята полностью отдали все силы. Было стремление, желание и возможность забить, но реализация подвела».