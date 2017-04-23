Албин: «Рок на матчах „Зенита“ я бы заменил на музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал мнение, что рок-музыку во время проведения матчей «Зенита» на новом стадионе следует заменить классикой в целях нивелирования предпосылок для агрессивного поведения со стороны болельщиков.
«Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на „Санкт-Петербурге“, на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова.
Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене „Санкт-Петербург“, меня, честно говоря, сильно смущает».
Накануне «Зенит» провел первый матч на новом стадионе «Санкт-Петербург».
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=VJvz_rsu2b8
Или вы, чиновники, после своего назначения, все начинаете понимать толк в классике?
Кстати, стадион принадлежит городу, так что, мог бы на этот счет и сам распорядиться.
https://www.youtube.com/watch?v=2fQeXeoJRek
Он за день наговорил гадостей про Зенит больше чем враги за полгода........)))