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Орлов: «Я не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет»

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Орлов Геннадий
Сегодня, 12:24 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (3:0).

«„Ростов“ просто разорвал „Спартак“, разбил „Спартак“! Можно, в принципе, найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет.

Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют „Зенит“ и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. „Спартак“ в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

До вчерашнего дня „Спартак“ отличался высоким командным духом. „Зенит“ его забрал (смеется)».

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