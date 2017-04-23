Орлов: «Я не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (3:0).

«„Ростов“ просто разорвал „Спартак“, разбил „Спартак“! Можно, в принципе, найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет.

Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют „Зенит“ и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. „Спартак“ в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

До вчерашнего дня „Спартак“ отличался высоким командным духом. „Зенит“ его забрал (смеется)».