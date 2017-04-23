Орлов: «Я не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет»
Сегодня, 12:24 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (3:0).
«„Ростов“ просто разорвал „Спартак“, разбил „Спартак“! Можно, в принципе, найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет.
Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют „Зенит“ и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. „Спартак“ в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.
До вчерашнего дня „Спартак“ отличался высоким командным духом. „Зенит“ его забрал (смеется)».
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Что касается везения.....
Последним советским чемпионом вообще-то стал ЦСКА.Но Спартак сумел перехватить пальму первенства.
И уж как сильно повезло нашим оппонентам .что в Спартак пришёл Червиченко.......Связь поколений прервалась и ведущую роль стали играть денежные средства.
Да сейчас их у Спартака достаточно,этих самых денежных средств,только поколение выросло уже другое.
Если не уважаете тех кто слушает вас, хотя бы уважайте самого себя.
А разрыв и 5-ть очков был, но потом стал же 10-ть, так и сейчас.
Про то, что игра с зенитом впереди, ты уже говорил, теперь приходится говорить, что впереди дерби с цска, а потом с кем? Кто еще тебя обнадежит? И какая она, чемпионская игра?
Я считаю, и с этим согласятся все, что чемпионская игра это когда команда становится чемпионом. Ты можешь показывать феерическую игру, которую можно назвать как угодно, но если команда не заняла, в итоге, место на пьедестале, это не чемпионская игра.
Орлов, как всегда несет очередную ерунду, как и в своих репортажах.
То есть давно.
Настоящего Спартака не было 16 лет.И именно этот фактор является главным в победах наших оппонентов.
Что касается побед в Лиге Европы....То честь и хвала Зениту и ЦСКА за сей факт.Но надо учитывать и то,что Зенит и ЦСКА оказались как говорят в нужном месте,в нужное время в нужной кондиции.