Грасия: «Команда, не реализующая моменты, победить не может»

Наставник «Рубина» Хави Грасия прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с «Крыльями Советов»:

«В первом тайме нам пришлось непросто, потому что у соперника было много подходов к нашим воротам. Во втором пошла уже более обоюдоострая игра, у нас стало больше подходов к воротам. К сожалению, нам не удалось забить. А если команда не реализует свои моменты, она не может победить.

В последнем отрезке матча соперник подал больше угловых, чем мы. Но мы в этих моментах сыграли достаточно хорошо и строго. У нас были хорошие голевые моменты, в частности, после контратак, но реализовать их не удалось. Ни одна из команд не была точна в завершающей стадии».