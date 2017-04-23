Грасия: «Команда, не реализующая моменты, победить не может»
Матч: Крылья Советов0 : 0Рубин
Сегодня, 17:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Рубина» Хави Грасия прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с «Крыльями Советов»:
«В первом тайме нам пришлось непросто, потому что у соперника было много подходов к нашим воротам. Во втором пошла уже более обоюдоострая игра, у нас стало больше подходов к воротам. К сожалению, нам не удалось забить. А если команда не реализует свои моменты, она не может победить.
В последнем отрезке матча соперник подал больше угловых, чем мы. Но мы в этих моментах сыграли достаточно хорошо и строго. У нас были хорошие голевые моменты, в частности, после контратак, но реализовать их не удалось. Ни одна из команд не была точна в завершающей стадии».
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